РФ убила 6 мирных жителей Донетчины: еще 17 – ранены

Российские войска продолжают массированные обстрелы Донецкой области, в результате чего растет количество жертв среди гражданского населения. По состоянию на утро 6 июня известно о шести погибших и по меньшей мере 17 раненых.

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Больше всего пострадали населенные пункты Краматорского и Покровского районов. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Покровском районе в городе Доброполье в результате обстрела погиб один человек.

В Краматорском районе ситуация является самой сложной. В Николаевке в результате ударов погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Также повреждены две многоэтажки, гаражи и хозяйственные постройки.

В Славянске зафиксировано повреждение нежилого помещения и семи автомобилей. В селе Иверское Новодонецкой громады поврежден частный жилой дом.

В селе Майдан Черкасской громады ранены семь человек, также повреждены два автомобиля. В Дружковке четыре человека получили ранения, там поврежден многоэтажный дом и два частных домовладения.

В Алексеево-Дружковке один человек погиб, а в Кондратовке один человек получил ранения. В Константиновке также зафиксирован один раненый.

В Бахмутском районе в Резниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные жилые дома.

Всего за сутки российские войска 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С прифронтовых территорий эвакуированы 627 человек, среди которых 95 детей.

Напомним, 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В областном центре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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