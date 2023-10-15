Оккупанты массово отказываются находиться в первой полосе обороны на фронте: стало известно о больших проблемах в войсках Путина

Российские оккупанты на фронте массово отказываются находиться в первой полосе обороны, укротить своенравных "отказников" едет целый заместитель командующего 35 общевойсковой армии ВС РФ по военно-политической работе. Тем временем на админгранице между Донецкой и Запорожской областями оккупанты планируют пополнение личного состава и техники.

Также российские захватчики начали получать боеприпасы иностранного производства, однако погрешность их применения составляет около 1,5 км. Об этом сообщают источники OBOZ.UA.

Так, нам стало известно, что на одном из участков фронта на передовых позициях 1 мотострелкового батальона 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ ожидают приезда заместителя командующего этой армией по военно-политической работе. Вероятно, его приезд связан с тем, что недавно оккупанты из 64 омсбр массово отказались выполнять боевые задания на первой полосе обороны.

Между тем по состоянию на 15 октября захватчики из рядов 127 мотострелковой дивизии, воюющей на направлении Володино – Приютное, планируют пополнение личного состава вместе с техникой.

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Восполняет потери "вторая армия мира" и вербуя в свои ряды иностранцев. Так, на одном из направлений украинские воины захватили в плен двух непальцев, воевавших против Украины в составе 3 мотострелкового батальона 132 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Также Силы обороны Украины фиксируют сосредоточение оккупантов в Енакиево: там сконцентрированы подразделения 239 танкового полка вражеской армии.

Тем временем российские артиллеристы, в том числе из 30 омсбр, начали получать боекомплект иностранного производства. Однако столкнулись с неожиданной проблемой: из-за того, что у этих боеприпасов другой, чем у российских, вес порохового заряда, погрешность при ведении огня составляет до 1,5 км.

Напомним, в разведке Британии рассказали, что Россия строит новую ветку железной дороги к Мариуполю. Захватчики надеются, что это позволит ускорить логистику на Запорожское направление фронта.

Специалисты подчеркнули, что железнодорожные пути оккупантов являются "одной из главных целей для украинских ударов". Ведь войска РФ активно используют именно железнодорожную логистику для поддержания своего вторжения в Украину.