Оккупанты минуют гавань у морского порта в Новороссийске: в 'Атеше' узнали подробности. Видео

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму активно готовят полуостров к обороне в ожидании новой "бавовны". Пока оккупанты принялись минировать гавань у морского порта в Новороссийске.

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Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". "Россияне пройдут гавань у Новороссийского морского порта", – говорится в сообщении.

В частности, в настоящее время четыре больших десантных корабля находятся на траверсе горы Колдун у мыса Мисхако. Они активно проводят минирование входа в гавану малыми минами якорного типа.

Эти меры свидетельствуют об укреплении оборонной позиции Новороссийского морского порта от украинских морских дронов, угрожающих Черноморскому флоту.

Координаты места: 44.656521, 37.796644.

Напомним, во временно оккупированном Крыму украинские партизаны обнаружили место расположения вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе. Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии на возвышении недалеко от пляжа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар разведали место в глубоком тылу РФ, где россияне собирают бомбардировщики для авиации. Речь идет о заводе "Тюменские моторостроители", задействованном в разработке и производстве военных самолетов и вертолетов.

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