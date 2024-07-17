Оккупанты могут формировать резерв для наступления на юге с усилением давления на Угледар: Андрющенко раскрыл подробности. Фото

Россияне продолжают опрокидывать военную технику через временно оккупированные территории ближе к линии боевого столкновения. На днях в район Пологов на Запорожье захватчики гнали колонну из 17 военных грузовиков, ранее находившихся в Новоазовске.

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Тенденция накопления новых подразделений вблизи линии столкновения на юге Украины может свидетельствовать о формировании россиянами резерва для наступления на южном фронте и позволяет предположить усиление давления на Угледар в ближайшей перспективе. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Зафиксировано опрокидывание подразделения колонной более 17 грузовиков из Новоазовска на направление Пологов через село Никольское\город Розовка. Это еще раз привлекает внимание к новой тенденции накопления новых подразделений на юге, причем не в базовых лагерях подготовки на побережье, а уже ближе к ЛБЗ", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что опрокидывание техники и личного состава ближе к линии боевого столкновения на юге наблюдается около недели. При этом изменения на линии фронта пока не фиксируются.

"Поэтому склоняемся к гипотезе формирования резерва для наступления на юге с усиленным давлением на Угледар в тактической близости по времени", – пояснил Андрющенко.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что войска РФ заставляют амбулатории в захваченных городах в первую очередь обслуживать оккупантов.

Также сообщалось, что ФСБ бросает за решетку и мужчин, и женщин, ныне на оккупированной части Украины началась новая волна "охоты на ведьм".