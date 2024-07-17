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Оккупанты могут формировать резерв для наступления на юге с усилением давления на Угледар: Андрющенко раскрыл подробности. Фото

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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Оккупанты могут формировать резерв для наступления на юге с усилением давления на Угледар: Андрющенко раскрыл подробности. Фото

Россияне продолжают опрокидывать военную технику через временно оккупированные территории ближе к линии боевого столкновения. На днях в район Пологов на Запорожье захватчики гнали колонну из 17 военных грузовиков, ранее находившихся в Новоазовске.

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Тенденция накопления новых подразделений вблизи линии столкновения на юге Украины может свидетельствовать о формировании россиянами резерва для наступления на южном фронте и позволяет предположить усиление давления на Угледар в ближайшей перспективе. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты могут формировать резерв для наступления на юге с усилением давления на Угледар: Андрющенко раскрыл подробности. Фото

"Зафиксировано опрокидывание подразделения колонной более 17 грузовиков из Новоазовска на направление Пологов через село Никольское\город Розовка. Это еще раз привлекает внимание к новой тенденции накопления новых подразделений на юге, причем не в базовых лагерях подготовки на побережье, а уже ближе к ЛБЗ", – отметил Андрющенко.

Оккупанты могут формировать резерв для наступления на юге с усилением давления на Угледар: Андрющенко раскрыл подробности. Фото

Он добавил, что опрокидывание техники и личного состава ближе к линии боевого столкновения на юге наблюдается около недели. При этом изменения на линии фронта пока не фиксируются.

"Поэтому склоняемся к гипотезе формирования резерва для наступления на юге с усиленным давлением на Угледар в тактической близости по времени", – пояснил Андрющенко.

Оккупанты могут формировать резерв для наступления на юге с усилением давления на Угледар: Андрющенко раскрыл подробности. Фото

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что войска РФ заставляют амбулатории в захваченных городах в первую очередь обслуживать оккупантов.

Также сообщалось, что ФСБ бросает за решетку и мужчин, и женщин, ныне на оккупированной части Украины началась новая волна "охоты на ведьм".

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