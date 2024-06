Оккупанты на Харьковщине используют дроны с тепловизионными камерами для ночных атак: в ISW оценили ситуацию

Оккупационные войска РФ проводят частые атаки на севере Харьковской области, но пуская в бой ограниченное количество живой силы. Вместе с тем они используют FPV-дроны с тепловизионными камерами, чтобы штурмовать украинские позиции ночью.

Параллельно враг осуществляет много обстрелов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны войни (Institute for the Study of War, ISW) за 6 июня.

По данным Генштаба ВСУ на 19:00 четверга, российские войска вели наступательные операции под Липцами 5 июня, но не проводили их там 6 июня.

Со своей стороны украинский военнослужащий, действующий на Харьковском направлении, отметил, что оккупанты используют беспилотники с видом от первого лица (FPV), оснащенные тепловизионными камерами для поддержки ночных атак. Также они проводят большое количество артиллерийских обстрелов и авиаударов планирующими бомбами.

Защитник добавил, что российские силы используют неподготовленный состав для ударов на Харьковском направлении. Ранее сообщалось, что там агрессор задействовал неустановленные подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Тем временем ISW отмечает, что войска РФ недавно продвинулись в пределах Старицы (к юго-западу от Волчанска). Российские пропагандисты накануне утверждали, якобы оккупанты прошли вперед на 400 метров в неустановленном районе этого направления. Кроме этого, заявляли о продолжении 6 июня боев в районе агрегатного завода в центре Волчанска, а также возле Старицы и Бугроватки к юго-западу от города.

Однако согласно докладу Генштаба ВСУ на 19:00 четверга, российские войска вели наступательные действия под Волчанском 5 июня, но не проводили их 6 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер отделения разведки бригады "Рубіж" НГУ Виталий Литвин рассказал, что на Харьковском направлении войска РФ перегруппируются и вводят дополнительные резервы. Оккупанты планируют с новой силой возобновить штурмовые действия в сторону Липцев.

