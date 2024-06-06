Оккупанты на Харьковском направлении перегруппировываются и заводят дополнительные резервы, – офицер Нацгвардии

На Харьковском направлении российские оккупационные войска перегруппировываются и вводят дополнительные резервы. Оккупанты планируют с новой мощностью возобновить штурмовые действия на направлении Липцы.

Об этом сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, минувшие сутки были не такими громкими, как раньше, однако штурмовые действия также происходили.

Сейчас противник больше сконцентрировался на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений.

"Сейчас они вообще проводят перегруппировку своих войск, заводят дополнительные резервы, чтобы возобновить с новой мощностью штурмовые действия не только на направлении Липцы, но и на направлении Волчанск", – рассказал НГУ Виталий Литвин.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячими за минувшие сутки стали Покровское и Купянское направления. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23:30 среды, 5 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня, после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, заявил: при всей сложности ситуации на фронте Украина имеет шансы изменить ее в свою пользу.

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