Оккупанты на левобережье Херсонщины устроили стрельбу между собой: 21 захватчик ликвидирован, 17 ранены – 'Атеш'

Российские захватчики на временно оккупированной части Херсонской области устроили перестрелку между двумя подразделениями. Столкновение получилось достаточно результативное, ведь как минимум 21 оккупант был убит.

Еще около 17 путинских захватчиков получили ранения. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинце и крымских татар "Атеш".

Подробности инцидента

По информации партизан, перестрелка между оккупантами на Херсонском направлении произошла 19 августа. Вооружённый конфликт возник между подразделениями 127-й разведывательной бригады и 24-го мотострелкового полка.

Оккупанты 24-го полка открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой. В результате столкновения 21 оккупант ликвидирован, еще 17 получили ранения.

После инцидента в подразделениях начались проверки, усилили контроль и допросы личного состава. Атмосфера внутри оккупационных частей стала ещё более напряжённой. После самоликвидации в рядах путинской армии растёт недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов.

Что предшествовало

Информация о том, что российские оккупанты стреляют друг в друга, регулярно поступает из перехваченных украинскими спецслужбами разговоров, а также из сообщений различных источников. Из-за тяжёлых потерь, плохой организации, нехватки продовольствия и боеприпасов у захватчиков падает боевой дух, что может приводить к конфликтам и перестрелкам. Кроме того, употребление алкоголя в боевой обстановке приводит к неадекватному поведению и конфликтам в рядах российской армии, которые могут заканчиваться применением оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в южных областях Украины российские войска в последнее время меняют тактику. Эти направления становятся все горячее, там постоянно ведутся ожесточенные бои.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!