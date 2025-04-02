Оккупанты на Лиманском направлении первыми в бой бросают заключенных: в 60-й ОМБр рассказали о тактике врага

Командование российской оккупационной армии продолжает использовать на фронте личный состав как пушечное мясо. При этом первыми в бой бросают заключенных.

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Задача таких захватчиков ограничивается лишь тем, чтобы вызвать на себя огонь и таким образом вскрыть огневую точку украинских военных. Об этом в эфире Армия TV рассказал Максим Белоусов, начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, на Лиманском направлении путинские войска продолжают штурмовать позиции украинских военнослужащих. Белоусов подчеркнул, что в начале прошлой осени россияне начали активные механизированные атаки. Но с начала 2025 года захватчики начали двигаться большими количествами пехоты.

В ходе штурмовых действий россияне активно задействуют артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня. Также враг применяет большое количество FPV-дронов. При этом Белоусов подчеркнул, что сейчас вместо "Ланцетов" оккупанты используют более дешевый аналог – БПЛА "Молния".

"Предпочтительно пускают бывших заключенных, вызывающих на себя огонь, и таким образом разоблачают нашу огневую точку. Или может быть группа из какого-нибудь бывшего заключенного и хорошо обученного. То есть они разоблачают, а хорошо обученные потом выполняют свою работу. Пытаются выбивать наших ребят", – рассказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки наступления на севере Харьковской области. Захватчики хотят создать так называемую буферную зону. В частности, враг не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска.

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