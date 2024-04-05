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Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие участки фронта. Карта

Марина Лисничук
War
3 минуты
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Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие участки фронта. Карта

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 65 боевых столкновений: оккупанты пытались прорывать оборону наших войск под Лиманом, Ореховом, а больше всегоза Бахмутом и на Новопавловском направлении. Защитники отбили десятки атак и нанесли врагу потери.

Военные же преступники из РФ продолжили бить по гражданской инфраструктуре ракетами, авиабомбами и РСЗО. О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 5 апреля.

В общем российская армия нанесла четыре ракетных и 80 авиационных ударов, совершила 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину 13 БПЛА типа Shahed, зенитными и баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все ударные дроны.

Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие участки фронта. Карта

Авиаудары враг нанес по н. п. Волфино Сумской области; Огурцово – Харьковской; Белогоровка – Луганской; Терны, Ямполовка, Ивановское, Дружба, Зализное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердычи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское – Донецкой области; Малая Токмачка, Работино – Запорожской. Из артиллерии агрессор обстрелял около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении накануне оккупанты не вели наступательных (штурмовых) действий. На Лиманском они пытались прорвать оборону ВСУ – наши воины отбили четыре атаки возле Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 30 атак войск РФ в районах Белогоровки, Верхнекаменки Луганской области; Спорного, Часова Яра, Ивановского, Ступочек, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском Силы обороны остановили две российские атаки вблизи Первомайского и Невельского, где оккупанты хотели выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное – там захватчики при поддержке авиации более 20 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие участки фронта. Карта

На Ореховском направлении при поддержке авиации ВС РФ предприняли четыре неудачных попытки атаковать позиции украинских военных возле Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении агрессор не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра – накануне он совершил пять безуспешных атак позиций Сил обороны.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. Так, накануне авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск также поразили такой район, а еще две артиллерийские системы, радиолокационную и станцию РЭБ, два средства ПВО оккупантов.

Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие участки фронта. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время войска РФ усилили наступление в направлении Часова Яра Бахмутского района Донетчины. Ситуация в городе, пожалуй, самая сложная за все время полномасштабной войны.

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