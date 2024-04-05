Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие участки фронта. Карта

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 65 боевых столкновений: оккупанты пытались прорывать оборону наших войск под Лиманом, Ореховом, а больше всего – за Бахмутом и на Новопавловском направлении. Защитники отбили десятки атак и нанесли врагу потери.

Военные же преступники из РФ продолжили бить по гражданской инфраструктуре ракетами, авиабомбами и РСЗО. О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 5 апреля.

В общем российская армия нанесла четыре ракетных и 80 авиационных ударов, совершила 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину 13 БПЛА типа Shahed, зенитными и баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все ударные дроны.

Авиаудары враг нанес по н. п. Волфино Сумской области; Огурцово – Харьковской; Белогоровка – Луганской; Терны, Ямполовка, Ивановское, Дружба, Зализное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердычи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское – Донецкой области; Малая Токмачка, Работино – Запорожской. Из артиллерии агрессор обстрелял около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении накануне оккупанты не вели наступательных (штурмовых) действий. На Лиманском они пытались прорвать оборону ВСУ – наши воины отбили четыре атаки возле Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 30 атак войск РФ в районах Белогоровки, Верхнекаменки Луганской области; Спорного, Часова Яра, Ивановского, Ступочек, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском Силы обороны остановили две российские атаки вблизи Первомайского и Невельского, где оккупанты хотели выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное – там захватчики при поддержке авиации более 20 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении при поддержке авиации ВС РФ предприняли четыре неудачных попытки атаковать позиции украинских военных возле Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении агрессор не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра – накануне он совершил пять безуспешных атак позиций Сил обороны.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. Так, накануне авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск также поразили такой район, а еще две артиллерийские системы, радиолокационную и станцию РЭБ, два средства ПВО оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время войска РФ усилили наступление в направлении Часова Яра Бахмутского района Донетчины. Ситуация в городе, пожалуй, самая сложная за все время полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!