Оккупанты на Волчанском направлении используют тактику малых групп: военный оценил, повлияет ли погода на ситуацию. Видео

Российские захватчики не отказались от своих планов наступать на Волчанском направлении (Харьковская область). Чтобы продвинуться к позициям украинских защитников, враг использует тактику малых штурмовых групп.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал оператор БпЛА подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" с псевдонимом "Чебур". Он отметил, что погодная ситуация не повлияет на существенные изменения на этом участке фронта.

Оккупанты пытаются наступать, но без успеха

"Они (оккупанты. – Ред.) пробуют сунуться малыми пехотными группами и, по возможности, их прямо там же на месте оставляют удобрять нашу землю", – объяснил военный.

На вопрос, активизируется ли враг с наступлением теплой погоды, "Чебур" ответил, что это маловероятно, но украинским защитникам не стоит расслабляться.

"Крупная техника, к счастью, не ездит. То есть, как таковой угрозы нет", – отметил оператор БпЛА подразделения РУБпАК "Фурия".

Напомним, 17 февраля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что на Волчанском направлении захватчики пытаются продвигаться вперед после уничтожения Волчанска. В районе происходит постоянное давление на позиции Сил обороны Украины, ситуация там остается крайне сложной. Оккупанты хотят обойти украинских защитников, которые держат оборону на юге, с флангов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты усиливают давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении города. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в населенный пункт завершаются провалом, поэтому Силы обороны полностью контролируют ситуацию.

