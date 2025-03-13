Оккупанты на захваченной части Запорожской области торгуют оружием и обменивают его на еду и алкоголь – 'Атеш'

Российские военные поспособствовали возникновению черного рынка оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они продают свои же автоматы в обмен на еду и алкоголь.

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В частности, татакая ситуация происходит в Энергодаре. Об этом сообщает военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения из числа военнослужащих 1196-го мотострелкового полка ВС РФ, который дислоцируется в этом городе, рассказал об ухудшении ситуации с оборотом оружия. По его словам, российские военные практически открыто торгуют оружием и боеприпасами – как между собой, так и с местными жителями.

"Дошло до того, что гранаты и патроны обменивают на еду и алкоголь", – говорится в сообщении.

Агент "Атеш" отметил, что командиры оккупантов в курсе ситуации, но закрывают на это глаза и "просто берут свою долю". Все сводится к формальным попыткам наладить контроль над оборотом оружия в населенных пунктах ближе к линии фронта.

"Со своей стороны мы сделаем все, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу. Если у вас есть оружие или боеприпасы – присоединяйтесь к нашему движению и внесите вклад в борьбу с оккупантами. Гарантируем анонимность и достойное вознаграждение!" – призвали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские захватчики усиливают репрессии. На улицах города оккупационные патрули проверяют документы у местных, в первую очередь молодых ребят, и фотографируют их.

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