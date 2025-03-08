Под прицелом молодежь: оккупанты в Мелитополе увеличили количество патрулей и требуют документы

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики усиливают репрессии. Город наводнили оккупационные патрули, проверяющие документы у горожан, прежде всего у молодых парней, и фотографируют их.

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Также оккупанты что-то ищут с использованием служебных собак. Об этом сообщает Движение "Жовта Стрічка".

Активисты движения сообщили о новой волне обысков и проверок, которые устраивают россияне во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье.

"Сейчас в городе стало значительно больше патрулей: проверяют документы у всех, особенно у молодых ребят, и фотографируют по неизвестным причинам. Заметно больше в городе стало военных с собаками — что ищут, неизвестно, — сообщает один из активистов", – говорится в сообщении.

У "Жовтій Стрічці" призвали мелитопольцев сохранять бдительность и осторожность, максимально избегать контактов с военнослужащими РФ. Также там просят сообщать о ситуации в городе через чат-бот "Разом": https://t.me/zhovta_strichka_bot.

Напомним, ранее стало известно, что войска России превратили Мелитополь в полигон. В захваченном городе захватчики собирают и тестируют беспилотники и другое вооружение.

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