Собирают и испытывают БПЛА: войска России превратили Мелитополь в полигон

Оккупационные войска страны-агрессора России превратили временно захваченный Мелитополь в Запорожской области в полигон для испытания своих военных технологий. Россияне собирают и тестируют беспилотники и другое вооружение прямо в городе.

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Об этом рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров в четверг, 1 февраля, в эфире национального телемарафона. По словам местных жителей, вокруг города теперь часто можно слышать взрывы и гул от испытаний БПЛА.

А сбор ударных дронов враг организовал на нескольких мелитопольских предприятиях.

"Ранее мы говорили, что Мелитополь – это такой логистический и административный центр оккупационных властей, а теперь можно сказать, что и центр испытаний для военной техники также расположен в Мелитополе и вокруг города. Враг организовал на некоторых учебных предприятиях сбор БПЛА. Наши жители сообщают, что вокруг Мелитополя они устроили несколько полигонов для испытания беспилотников. Также жители говорят, что теперь необычный шум стоит вокруг города и слышны регулярные взрывы от испытаний вражеской техники", – сказал Федоров.

Мэр отметил, что до оккупации Мелитополь славился как черешневая столица Украины, однако враг сделал город "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, а теперь еще и полигоном.

При этом Федоров добавил, что также Мелитополь сейчас славится мощным партизанским движением.

"Так что врагу точно не спокойно на нашей земле", – сказал городской глава.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что войска России обустроили военный полигон в частном секторе под временно захваченным Мариуполем в Донецкой области. Россияне снова решили прикрываться мирными украинцами как живым щитом.

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