Прикрываются людьми: войска РФ обустроили полигон в частном секторе под Мариуполем

Оккупационные войска России обустроили военный полигон в частном секторе под временно захваченным Мариуполем в Донецкой области. Россияне снова решили прикрываться мирными украинцами как "живым щитом".

Видео дня

Об этом в среду, 31 января, сообщили на официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Такую информацию законные местные власти украинского Мариуполя получили от подполья.

Партизаны рассказали, военные государства-агрессора обустроили свои военные позиции около поселка Мирное. Таким образом, захватчики используют жителей в качестве "живого щита".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что Россия в очередной раз показывает свое истинное отношение к украинскому народу.

"Оккупанты цинично создают свои военные базы там, где живут мирные люди. Таким образом, прикрываясь мариупольцами. Это крайне цинично и показывает истинное отношение к жизни людей", – подчеркнул городской голова.

Накануне в Мариуполе зафиксировали активное передвижение военной техники российских оккупантов. Небольшими колоннами она двигалась в сторону Бердянска и Урзуфа. Советник украинского мэра города Петр Андрющенко отметил, что вражеская техника перевозила БК и топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2023 года порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем составил более 142 тыс. т грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной у Украины. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!