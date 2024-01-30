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В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа

Марина Погорилко
War
2 минуты
2,0 т.
В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируется активное передвижение военной техники. Небольшими колоннами она двигается в сторону Бердянска и Урзуфа.

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Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, вражеская техника перевозит БК и топливо.

Интересно, что ранее подавляющее большинство техники, которое передвигалось по Мариуполю, было маркировано "V", но теперь буква сменилась на "Z".

В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа
В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа
В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа
В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают вербовать на войну против Украины жителей оккупированных территорий нашего государства. В Мариуполе "милитаризовали" даже больницы. Практически у каждого кабинета врачей там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты по минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты в Мариуполе продолжают возводить оборонные сооружения и фортификации по границе района. Россияне привезли большое количество древесины для строительства блиндажей.

– Россияне планируют открыть во временно оккупированном Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища, где планируют проводить подготовку 560 военных. Город активно русифицируют.

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