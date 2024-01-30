В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российских военных грузовиков в сторону Бердянска и Урзуфа

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируется активное передвижение военной техники. Небольшими колоннами она двигается в сторону Бердянска и Урзуфа.

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Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, вражеская техника перевозит БК и топливо.

Интересно, что ранее подавляющее большинство техники, которое передвигалось по Мариуполю, было маркировано "V", но теперь буква сменилась на "Z".

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают вербовать на войну против Украины жителей оккупированных территорий нашего государства. В Мариуполе "милитаризовали" даже больницы. Практически у каждого кабинета врачей там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты по минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты в Мариуполе продолжают возводить оборонные сооружения и фортификации по границе района. Россияне привезли большое количество древесины для строительства блиндажей.

– Россияне планируют открыть во временно оккупированном Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища, где планируют проводить подготовку 560 военных. Город активно русифицируют.

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