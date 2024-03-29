Оккупанты на захваченных территориях хотят 'законодательно' запретить украинские книги – ЦНС

Российские оккупанты на временно захваченных ими территориях Украины проводят политику, направленную на уничтожение национальной самоидентификации украинцев. С самого начала оккупации они вывозили и сжигали украинские книги из библиотек на ВОТ.

Сейчас под эти действия захватчики принялись создавать "законодательную основу". Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В частности, захватчики принялись "легализовать" запреты украинской литературы, которые де-факто уже давно существуют.

"Нацистская политика Кремля направлена на порабощение покоренных народов и уничтожение их самоидентификации. Поэтому с самого начала оккупации россияне захватывали библиотеки и вывозили и сжигали украинские книги. Теперь же оккупанты наконец-то хотят создать правовую базу своим нацистским действиям. Москва разработала законопроект "книг инфоагентов", то есть любых книг, побуждающих к мышлению", – рассказали в ЦНС.

В Центре по этому поводу обратились к украинцам, которые остаются на ВОТ.

"Призываем украинцев на ВОТ беречь украинскую литературу, обмениваться ею и распространять среди знакомых – не дайте россиянам сломать код нации", – говорится в обращении.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что в рядах войск Путина растет дезертирство, пойманных беглецов бросают в мясные штурмы.

Кроме того, по данным Центра, Россия пытается взорвать украинское подполье, распространяя фейки, направленные на убеждение местного населения на ВОТ в якобы причастности активистов движения сопротивления к организации терактов.