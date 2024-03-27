Проводит информоперацию: в ЦНС рассказали, как Россия пытается подорвать украинское подполье

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины начали информационную операцию по дискредитации украинского подполья. В частности, они пытаются привязать украинских партизан к нападению на "Крокус Сити Холл" в российском Подмосковье.

С целью дискредитации захватчики принялись распространять фейковую переписку с подростками от имени активистов украинского сопротивления, в которой последние якобы пытались вербовать несовершеннолетних для терактов в крымских школах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях россияне проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья. В ее рамках россияне распространяют фейковую переписку с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма. Таким образом, враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве", – говорится в сообщении.

На продолжение врагом "танцев на костях" украинские партизаны ответили напоминанием, что движение сопротивления не вовлекает в свою деятельность несовершеннолетних. Также в Центре предостерегли украинцев ТОТ от возможных кровавых провокаций Кремля.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет. В то же время, зная человеконенавистническую политику Москвы, призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать мест массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля", – обратились к украинцам в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказывали, что оккупанты на захваченных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана. Для этого на ТОТ отправлены дополнительные отряды ФСБ. И причина террора таджиков – не в "заботе" оккупантов о безопасности гражданского населения, а в их страхе, что выходцы из Таджикистана будут возмущены пытками российскими силовиками их соотечественников, названных в России "исполнителями теракта" в "Крокусе".