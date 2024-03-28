В рядах войск Путина растут случаи дезертирства, пойманных беглецов бросают в 'мясные' штурмы – ЦНС

Командование российских оккупационных войск не отпускает захватчиков в отпуск, так как опасается их дезертирства. Чтобы избежать таких случаев командиры заставляют подчиненных заключать новый контракт, если они хотят уходить в отпуск.

При этом тех, кто все же попался на бегстве, бросают в мясные штурмы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, командование армии РФ не отпускает в отпуск тех, у кого завершился контракт. При этом именно агитацией на полгода россиян заманивали в ряды армии на захватническую войну против Украины. Таким образом, оккупанты получают необходимое количество личного состава на фронте.

В то же время это приводит к более частым случаям дезертирства. Тех, кого удалось поймать, бросают в атаку в мясные штурмы, ведь они официально считаются пропавшими без вести еще до штурмовых действий.

"Центр национального сопротивления отмечает, что все российские комбатанты погибнут и единственный шанс для них на жизнь это оказаться в плену", – говорится в сообщении.

Напомним, jккупационные войска России прибегают к новшествам на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники, чтобы усилить и поддерживать постоянное давление на ВСУ.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины за сутки 27 марта уничтожили 152 единицы вооружения и военной техники российской армии. Также в боях защитники отминусовали 780 оккупантов. Общее количество потерь личного состава ВС РФ в полномасштабной войне против нашего государства достигает 439 970.

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