Оккупанты на Запорожье перемещались по позициям на угнанном гражданском авто: нацгвардейцы исправили ситуацию. Видео

Российские оккупанты в Запорожском направлении решили схитрить. С целью маскировки для перемещения между позициями и подвоза БК они использовали украденный у местных жителей гражданский автомобиль.

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Однако украинские нацгвардейцы разоблачили замысел захватчиков и с помощью дрона положили конец беспорядку. Видео поражения захватчиков было опубликовано в Министерстве внутренних дел Украины.

"Оккупанты на Запорожском направлении использовали угнанный гражданский автомобиль для перемещения по позициям и подвоза боекомплекта. Бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады Национальной гвардии Украины с помощью дрона исправили ситуацию. Также вы увидите, как неуклюжий орк пытался подстрелить дрон с АК", – анонсировали содержание видео в министерстве.

На кадрах видно поражение украденного захватчиками автомобиля с помощью ftp-дрона. При этом один из оккупантов, заметил беспилотник, действительно пытался его сбить с автомата, спрятавшись на корточках под кустом.

Напомним, утром 12 августа в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, в преддверии Силы обороны ликвидировали 510 оккупантов. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 253 290 человек.

Также оккупанты потеряли 42 единицы техники, в том числе 10 артиллерийских систем.