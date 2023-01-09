Оккупанты начали ''национализацию'' местных предприятий в Нижних Сирогозах, авиация ВСУ нанесла 17 ударов по позициям войск РФ – Генштаб

В течение прошедших суток российская оккупационная армия продолжала обстреливать гражданскую инфраструктуру в украинских городах. В частности, террористы нанесли ракетный удар по Харькову и произвели около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по мирным жителям в Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

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Также остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ вечером 9 января.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине, а также Стрелече, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине, а также Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны населенные пункты Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Среди мирных граждан есть пострадавшие.

По имеющейся информации, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области так называемая "прокуратура" оккупационных властей с 9 января текущего года начала работу по так называемой "национализации" местных предприятий.

Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области, только за первую неделю этого года, доставили до 300 оккупантов.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов.

Напомним, Россия бросила все силы на штурм Соледара в Бахмутском районе Донецкой области. После предыдущих неудач враг перегруппировался, перебросил дополнительные силы, изменил тактику и начал мощные атаки на город.

Ранее сообщалось, что 9 января российские войска обстреляли Очаков на Николаевщине. Под обстрелом оказалась городская больница, админздания Очаковского порта и жилые дома, повреждения получили свыше сотни объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ нанесли ракетный удар по поселку Шевченково в Харьковской области. Вражеские снаряды попали по рынку, где было разрушено много помещений.

Также оккупанты ударили по Донетчине: в Константиновке Краматорского района разрушили промышленный объект, а в Кураховке Покровского района повредили около двух десятков жилых домов и ранили двоих людей.