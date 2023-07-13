Оккупанты начали применять на фронте БТРы, начиненные взрывчаткой: разведка Британии назвала главную цель

Российские оккупационные войска на фронте используют самодельные взрывные устройства. Так, в июне 2023 года было получено несколько сообщений о том, что российские войска используют старые бронированные машины, начиненные тоннами взрывчатки.

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Такую тактику, вероятнее всего, применяют чеченские подразделения. Об этом сообщает британская разведка в своем Twitter-аккаунте.

"Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее курсом", – говорят британские военные.

Эксперты указали, что эта тактика присуща "кадыровцам", ведь она применялась еще во время чеченских войн 1990-х годов. Также известно, что в январе 2023 машины, начиненные тоннами взрывчатки, изготовили чеченцы, воюющие на стороне Украины.

Однако вряд ли этот способ успешен, поскольку большинство таких самодельных устройств взорвались еще до того, как достигли цели. В основном это происходит из-за противотанковых мин.

При этом звуки взрывов от таких машин достаточно мощные и, по мнению британских разведчиков, могут оказать негативное психологическое влияние на украинских защитников.

Напомним, Россия столкнулась с кризисом медицинского обеспечения боевых действий после того, как в течение 17 месяцев теряла в среднем около 400 своих солдат. В то же время до 50% смертельных случаев среди оккупантов можно было бы предотвратить надлежащее оказание первой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российских оккупационных войск с началом активных контрнаступательных действий Сил обороны Украины значительно возросли – даже по тем данным, которые журналисты-расследователи узнают из открытых источников. В СМИ отметили, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять гораздо больше офицеров, особенно старшего звена.

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