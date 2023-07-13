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Оккупанты начали применять на фронте БТРы, начиненные взрывчаткой: разведка Британии назвала главную цель

Ольга Ганюкова
War
1 минута
7,2 т.
Оккупанты начали применять на фронте БТРы, начиненные взрывчаткой: разведка Британии назвала главную цель

Российские оккупационные войска на фронте используют самодельные взрывные устройства. Так, в июне 2023 года было получено несколько сообщений о том, что российские войска используют старые бронированные машины, начиненные тоннами взрывчатки.

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Такую тактику, вероятнее всего, применяют чеченские подразделения. Об этом сообщает британская разведка в своем Twitter-аккаунте.

"Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее курсом", – говорят британские военные.

Эксперты указали, что эта тактика присуща "кадыровцам", ведь она применялась еще во время чеченских войн 1990-х годов. Также известно, что в январе 2023 машины, начиненные тоннами взрывчатки, изготовили чеченцы, воюющие на стороне Украины.

Однако вряд ли этот способ успешен, поскольку большинство таких самодельных устройств взорвались еще до того, как достигли цели. В основном это происходит из-за противотанковых мин.

При этом звуки взрывов от таких машин достаточно мощные и, по мнению британских разведчиков, могут оказать негативное психологическое влияние на украинских защитников.

Оккупанты начали применять на фронте БТРы, начиненные взрывчаткой: разведка Британии назвала главную цель

Напомним, Россия столкнулась с кризисом медицинского обеспечения боевых действий после того, как в течение 17 месяцев теряла в среднем около 400 своих солдат. В то же время до 50% смертельных случаев среди оккупантов можно было бы предотвратить надлежащее оказание первой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российских оккупационных войск с началом активных контрнаступательных действий Сил обороны Украины значительно возросли – даже по тем данным, которые журналисты-расследователи узнают из открытых источников. В СМИ отметили, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять гораздо больше офицеров, особенно старшего звена.

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