Оккупанты накапливают и перегруппировывают силы для штурмов в Часовом Яре: в ОТГ 'Луганск' рассказали о ситуации

Российские оккупанты усиливают свое присутствие в районе Часова Яра. Враг накапливает личный состав и технику для будущих штурмов.

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Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец. По его словам, враг сосредотачивает основные усилия на подходах к городу, готовясь к новым атакам.

В самом Часовом Яре продолжается перегруппировка подразделений, что свидетельствует о подготовке к дальнейшим наступательным действиям.

"Сейчас идет период накопления и сосредоточения по возможности на самих подходах к Часовому Яру и перегруппировке в самом городе для совершения в дальнейшем штурмовых действий", – сказал Запорожец.

На прошлой неделе оккупанты не использовали бронетехнику, вместо этого активно применяли автомобильный транспорт для логистики – квадроциклы, багги и т.д. Также зафиксировано накопление дымовых завес, что может указывать на подготовку к активным боевым действиям в черте города.

"Применял больше автомобильную технику для логистических мероприятий, а именно квадроциклы, багги... Активно применяют дымы, накапливают их, что говорит о том, что противник заинтересован в том, чтобы в дальнейшем генерировать наступательные действия именно по городу Часов Яр", – добавил Запорожец.

Стоит отметить, что Часов Яр – это город, который за последний год стал одним из символов стойкости и несокрушимости. Боевые действия здесь не прекращаются, и почти вся территория охвачена огнем. Бои продолжаются не только на улицах города, но и за каждый квадратный метр. Российские войска не прекращают попыток захватить этот стратегический пункт. Если враг прорвет оборону, следующей его целью станет Константиновка.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что в Часовом Яре войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ. Оккупанты совершают штурмовые действия из района Северный, продвигаясь к центральной части города под прикрытием дымовой завесы.

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