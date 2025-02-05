Россияне прорываются под прикрытием дымового занавеса: в Силах обороны рассказали об обстановке в Часовом Яру

В Часовом Яру продолжаются активные боевые действия – российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск. Оккупанты совершают штурмовые действия из района "Северный", продвигаясь к центральной части города под прикрытием дымового занавеса.

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Это позволяет им действовать в условиях ограниченной видимости, что значительно усложняет задачи наших войск. Об этом сообщил Дмитрий Запорожец, спикер Объединенного территориального управления "Луганск".

За последние сутки на этом направлении произошло три боестолкновения, и враг совершил 146 артиллерийских ударов.

"Большинство штурмовых действий по состоянию на данный момент враг пытается проводить из района "Северный" в направлении центральной части города. Перемещение осуществляет в утреннее время в условиях ограниченной видимости, а также в последнее время активно применяет дымы во время штурмовых действий и при перемещении по центральной части города" , – сказал он.

Что касается района канала, то, по словам спикера, эта территория уже не является приоритетной для противника. Вооруженные силы не фиксируют большую концентрацию врага в трубах канала, хотя россияне совершили три подрыва на разных участках этой инфраструктуры, вероятно, с целью создания логистических маршрутов для своих подразделений.

Что касается ситуации на Торецком направлении, то враг продолжает использовать малые штурмовые группы и минирование. Перемещение российских войск фиксируется к западу от центральной части города, в направлении шахты Торецкая и поселка Крымское.

Активная разведка и накопление сил для дальнейших штурмовых действий свидетельствует о том, что противник не собирается останавливаться и продолжит свои атаки в этих районах.

"Фиксируем постоянное перемещение врага с центральной части города на запад, в направлении шахты Торецкая, а также в направлении Крымского (поселка - ред.). Враг активно ведет разведку на этих направлениях и накапливает силы для совершения штурмовых действий", - отметил Дмитрий Запорожец. .

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска на фоне продвижений под Покровском Донецкой области понесли значительные потери в живой силе и технике. Поэтому враг вынужден вовлекать в наступившие резервы, возможно, по другим направлениям фронта.

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