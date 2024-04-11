Оккупанты накрыли 'Градами' гражданских и полицейских в Луганской области: пострадали четверо правоохранителей. Видео

Правоохранители Луганской области, раздавая гуманитарную помощь в населенных пунктах на линии фронта, попали под российский обстрел. Из-за этого пострадали четверо полицейских.

Как отметили в полиции Луганщины, их сотрудники помогают людям, несмотря на то, что линия фронта постоянно меняется. 11 апреля они привезли хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации луганским жителям Макеевки и Грековки. И в Макеевке стражи порядка вместе с мирными людьми попали под российский обстрел, произведенный из системы залпового огня "Град".

Обстрел поселка захватчики устроили, когда местные общались с родными с помощью привезенной системы Starlink. Снаряды разорвались близ селян и сотрудников полиции. К счастью, среди местных никто не пострадал. А травмированным сотрудникам полиции оказана медицинская помощь.

Луганская Макеевка находится в Краснореченской поселковой общине Сватовского района. До войны здесь проживало 819 человек.

Во время российского вторжения село с конца февраля 2022 находилось под оккупацией российских захватчиков. Но уже в октябре 2022 года Вооруженные силы начали освобождать луганскую Макеевку от российских войск.

Во время боев в окрестностях села в течение месяца были полностью уничтожены два российских батальона. Макеевка перешла под контроль Украины 13 ноября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, всем тем, от кого зависит обеспечение нашего государства системами ПВО, стоило бы провести хотя бы одну ночь в Харькове. Такое предложение ранее сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра действуют графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применялись.

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