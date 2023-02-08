Оккупанты накрыли прицельным огнем жилые кварталы Херсона: есть раненые. Видео

Войска РФ днем 8 февраля в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды прилетели в частный дом, где жили люди.

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Пострадали 40-летний мужчина и 15-летний подросток. О последствиях российских обстрелов рассказали и показали их на видео в Херсонской областной военно-гражданской администрации (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Р*шисты в очередной раз накрыли прицельным огнем жилые кварталы Херсона. На улице Ломоносова вражеские снаряды повредили дом. Пострадали два человека – 40-летний мужчина и 15-летний парень", – говорится в сообщении.

У обоих херсонцев диагностированы легкие контузии. Врачи оказали им помощь на месте: к счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья, поэтому необходимости госпитализировать пострадавших не было.

На видео виден полностью разрушенный российскими снарядами частный жилой дом в Херсоне. Крыша дома обрушилась, полностью разрушена часть стен. Имущество людей испорчено и похоронено под обломками дома.

"Освободили от жилья полностью", – с горечью говорит на видео владелица дома.

Напомним, ранее в разведке Британии объяснили, почему оккупанты постоянно обстреливают Херсон. Как отмечается в сводке Минобороны Британии, государство-агрессор одновременно стремится подорвать дух гражданского населения и сдержать контратаки украинских войск через Днепр.

В Британии назвали Херсон "самым обстреливаемым большим украинским городом вне Донбасса" и отметили, что для обстрелов правобережья Херсонщины Россия еще больше истощает и без того не столь значительные запасы боеприпасов.