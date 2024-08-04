Оккупанты намерены увеличить масштабы похищения украинского зерна – ЦНС

Страна-агрессор Россия собралась масштабировать мощности временно оккупированных Мариупольского и Бердянского морских портов. Так захватчики планируют нарастить количество вывоза сельхозпродукции и других товаров.

Видео дня

В частности, речь идет и о металлоломе – еще не до конца украденном оборудовании из захваченных украинских металлургических предприятий. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что за время жатвы 2024 года на временно оккупированной части Херсонской области захватчики уже собрали более 1,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Большую часть собранного враг планирует отправить за пределы захваченных украинских регионов.

С начала года и до июля оккупанты уже организовали более 15 таких "рейсов" из порта Мариуполя, вывезя украинское зерно в Россию.

"Призываем предоставлять информацию о тех, кто причастен к преступлениям Кремля для возможности привлечь их к ответственности за свои действия. О враге, его коллаборантах и гауляйтерах пишите на наш анонимный чат-бот", – подчеркнули в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, в акватории Черного моря на Одесщине задержали иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на страну-агрессора Россию. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, однако его экипаж выполнял заказы россиян на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!