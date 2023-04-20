Оккупанты нанесли мощный удар по многоэтажке в Угледаре, обрушился подъезд. Фото и видео

Российские оккупационные войска нанесли удар по украинскому Угледару Донецкой области. В результате попадания в жилую многоэтажку разрушен целый подъезд.

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Об этом сообщили в Facebook 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Вражеские самолеты сбросили бомбу на дом 19 апреля. По информации местных Telegram-каналов, под завалами оказались мирные жители и военные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что из-за отсутствия ГСЧС в городе спасательные работы проводят горожане и солдаты. Точное количество пострадавших и жертв неизвестно.

"Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины... и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне", – подчеркнули в 72-й ОМБр.

Напомним: по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты в течение 19 апреля концентрировали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на этих направлениях украинские воины отбили более 40 атак врага.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Большую Новоселку Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 апреля россияне совершили очередную авиационную атаку на город Орехов в Запорожской области. В результате взрыва сброшенной на населенный пункт авиабомбы пострадали частные дома и имущество людей;

– также 19 апреля россияне нанесли удар по автобусному парку в Херсоне. В результате обстрела были повреждены транспортные средства.

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