Оккупанты нанесли ракетные удары по домам в Запорожье: людей спасали из-под завалов, есть погибшие. Фото

Сегодня ночью, 14 августа, оккупанты нанесли ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожского района. В результате удара погибли два человека, еще троих достали из-под завалов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. В населенном пункте были полностью разрушены два жилых дома, еще 2 два дома были повреждены.

"Запорожский район. Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов.

В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетали окна", – говорится в сообщении.

Спасатели осуществляли операции по поиску и спасанию на местах, где произошли удары, и вытаскивали пострадавших из-под завалов. Трех человек удалось спасти, двое погибли.

Напомним, что оккупационные войска страны-агрессора России ночью понедельника, 14 августа, атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет, возникло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна, известно о трех пострадавших.

Также ночью 14 августа российские войска продолжили терроризировать жителей Херсона. Враг обстреливал жилые кварталы города из артиллерии. В результате военных преступлений ранения получили мирные жители.

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