Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине: один человек погиб, четверо ранены. Фото

Оккупационные войска РФ 13 марта нанесли ракетный удар по поселку Зноб-Новгородское Шосткинского района Сумской области. Погиб один человек, еще четверо ранены.

Видео дня

В частности, под обстрел попал район профессионального аграрного лицея. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По состоянию на 10:54 понедельника на Сумщине была объявлена воздушная тревога. Он продолжалась около часа.

По данным Оперативного командования "Север", войска РФ 13 марта совершили обстрелы двух сел Шосткинского района Сумщины.

С 09:04 до 10:20 сообщили о 14 ударах, вероятно, из ствольной артиллерии, по району Стариково, а с 10:20 до 10:30 стало известно о семи ударах, вероятно, из миномета 120 мм, по району Бачевска.

Напомним, 9 марта враг нанес ракетные удары по Шостке. Снаряды попали в предприятие и жилые дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" заявили, что РФ вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами". Угроза ударов по Украине чрезвычайно высока, предупредили в командовании.