Оккупанты нанесли ракетные удары по Шостке на Сумщине: есть попадание в предприятие, повреждены жилые дома

В Сумской области российской ракетной атаке рано утром 9 марта подвергся город Шостка. Власти подтвердили, что там было три прилета.

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Попадание было на территории одного из местных предприятий. Повреждения получили и жилые дома, сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

По состоянию на 9:20 четверга информация о жертвах не поступала.

В ОВА добавили, что в области были и российские артиллерийские обстрелы. Четыре "прихода" зафиксированы ночью по территории Середино-Будской громады. "Без потерь", – написала пресс-служба.

Украинские военные в северной и центральной части области фиксировали пролеты вражеских БПЛА типа Shahed, добавили чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 9 марта оккупационные войска устроили новую массированную атаку по Украине, запуская и дроны-камикадзе Shahed, и ракеты. В результате этого во многих областях начались экстренные отключения электроэнергии. Есть погибшие и раненые мирные жители.

– В Генштабе ВСУ рассказали: противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования. Из них 48 – крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" (среди них было сбито 34). Еще восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. Дронов Shahed-136/131 захватчики запустили восемь, четыре нашим защитникам удалось ликвидировать.

– Оккупированная Запорожская АЭС из-за повреждения последней линии связи оказалась полностью обесточена, что грозит аварией. Пока что потребности объекта обеспечивают генераторы, их топлива должно хватить на 10 дней.

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