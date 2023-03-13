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Россия вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами", угроза нанесения удара чрезвычайно высока – ОК "Юг"

Марина Погорилко
War
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Россия вывела в Черное море ракетоносители с 'Калибрами', угроза нанесения удара чрезвычайно высока – ОК 'Юг'

Российские оккупационные войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя и дополнительно подлодку. Общий залп ракет типа "Калибр" составляет до 20 единиц. Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока.

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Об этом сообщили в Facebook оперативного командования "Юг". Кроме того, военные предупредили, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря, также не исключен запуск вражеских разведывательных БПЛА.

Россия вывела в Черное море ракетоносители с ''Калибрами'', угроза нанесения удара чрезвычайно высока – ОК ''Юг''

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