Россия вывела в Черное море ракетоносители с ''Калибрами'', угроза нанесения удара чрезвычайно высока – ОК ''Юг''

Российские оккупационные войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя и дополнительно подлодку. Общий залп ракет типа "Калибр" составляет до 20 единиц. Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока.

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Об этом сообщили в Facebook оперативного командования "Юг". Кроме того, военные предупредили, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря, также не исключен запуск вражеских разведывательных БПЛА.

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