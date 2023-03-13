Видео дня
Россия вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами", угроза нанесения удара чрезвычайно высока – ОК "Юг"
Российские оккупационные войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя и дополнительно подлодку. Общий залп ракет типа "Калибр" составляет до 20 единиц. Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока.
Об этом сообщили в Facebook оперативного командования "Юг". Кроме того, военные предупредили, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря, также не исключен запуск вражеских разведывательных БПЛА.
Новость дополняется...