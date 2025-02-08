Оккупанты нанесли серию ударов по Гуляйполю на Запорожье: два человека ранены

Российские войска атаковали город Гуляйполе на Запорожье. По населенному пункту враг нанес не менее шести ударов.

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Известно о минимум двух пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Минимум 6 ударов нанесли россияне по прифронтовому Гуляйполю. Предварительно, два человека – мужчина и женщина, получили ранения. Их доставляют в больницу", – отметил он в 11:27.

В последний раз перед этим сообщением воздушную тревогу в регионе объявляли в 10:07. Уже в 10.12 в Воздушных силах предостерегли жителей Запорожской области об активности вражеской тактической авиации, а в 10.38 возникла и угроза ударов баллистикой.

Об отбое воздушной тревоги в Запорожье объявили в 11:20.

Напомним, 1 февраля войска РФ массированно атаковали Запорожье "Шахедами". Тогда в результате вражеских обстрелов были повреждены жилые дома и учебное заведение.

Также сообщалось, что оккупанты утром 8 февраля атаковали Херсон. Женщины 32 и 57 лет получили контузию, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У 11-летнего мальчика – аналогичные повреждения, а также острая реакция на стресс.

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