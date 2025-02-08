оккупанты утром атаковали Херсон, среди пострадавших – ребенок. Видео

Российские оккупационные войска с утра субботы обстреляли Херсон. 8 февраля около 6:30 враг атаковал жилые кварталы города.

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Из-за обстрелов пострадали три человека, среди них – 11-летний мальчик. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Женщины 32 и 57 лет получили контузию, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У ребенка аналогичные повреждения, а также острая реакция на стресс. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

В результате обстрела повреждены несколько домов, один из них загорелся. На место оперативно прибыли спасатели и группа экстренного реагирования Херсонской городской военной администрации. Они организовали ликвидацию последствий удара и предоставили необходимую помощь пострадавшим.

"Вместо будильника – враждебные РСЗО. Субботнее утро оказалось нехорошим для херсонцев. Рашисты ударили в 6:30 по жилым кварталам. Несколько домов повреждено, один загорелся. Трое раненых, в том числе 11-летний парень", – отметил Мрочко.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры вместе со следователями продолжают активно документировать военные преступления, совершенные оккупантами.

Напомним, накануне, 7 февраля, в Сумской области в результате вражеского удара погибли три человека. В последних сообщениях в Сумской ОВО накануне заявляли, что под завалами могли оставаться люди.

Также вчера враг ударил по Херсону и области. В результате атак россиян погиб работник газовой службы, пострадали двое мужчин.

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