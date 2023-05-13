Оккупанты нанесли удар по Чернобаевке: есть пострадавшие

Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровна сообщила об очередной атаке окупантов. В этот раз враг ударил по Херсонщине.

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Об этом утром 13 мая советница руководителя ОП рассказала в своем Telegram-канале. Она отметила, что российская террористическая армия ударила по деоккупированной Чернобаевке.

Как говорится в сообщении, в результате вражеского удара пострадали 2 человека.

Также руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что на Чернобаевку, вероятно, сбросили взрывчатку с дрона.

Он отметил, что пострадавшими оказались двое мужчин 67 и 63 лет, они получили легкие ранения.

"Около девяти часов в результате взрыва неизвестного предмета, взрывоопасного, который, скорее всего, попал из дрона, ранения получили двое мужчин в Чернобаевке. К счастью ранения легкие", — сказал Толоконников.

Ранее сообщалось, что ночью 13 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Враг атаковал объекты гражданской и социальной инфраструктуры. В результате удара было повреждено здание хлебзавода, детского сада, а также многоэтажные жилые дома.

Напомним, что четыре ударных беспилотника попали на территорию Хмельницкой области. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, путинская армия попала в объект критической инфраструктуры, в результате чего одиннадцать человек получили ранения.

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