В Николаеве враг ударил по хлебозаводу и детсаду. Видео

Ночью 13 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Враг атаковал объекты гражданской и социальной инфраструктуры.

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В результате удара были повреждены здание хлебзавода, детского сада, а также многоэтажные жилые дома. Об этом в Telegram сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам мэра, несколько взрывов прогремело около 01:30 ночи. Один российский снаряд попал в предприятие, а другой – на территорию детского сада. Сенкевич подчеркнул, что поблизости нет ни единого военного объекта.

"Около полвторого ночи прогремело два взрыва. Городские службы выехали на место, выяснили, что два попадания снаряда – одно в предприятие, другой – на территорию детского сада. Тут нет ни одного военного объекта, более того, детский сад мы готовили к открытию. Было видно, что тут нет ни военной техники, ни людей", – сказал Сенкевич.

Мэр добавил, что в результате обстрела жертв, к счастью, нет, однако несколько человек получили ранения. Одного человека пришлось госпитализировать, а остальным оказали медицинскую помощь на месте.

"Двум людям была оказана помощь на месте, одного человека госпитализировали. Большое количество домов сейчас без домов и дверей, потому что очень мощная была волна. Но человеческих жертв удалось избежать. Коммунальные службы работают, с самого утра убирают, приводим в порядок", – добавил мэр Николаева.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 13 мая атаковала Нкиколаев, в городе прогремели взрывы. В это время в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев крылатыми ракетами "Калибр". В результате теракта, один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе, один ребенок.

Кроме того, 7 мая российские оккупационные войска также атаковали Николаев. Враг выпустил по городу сверхзвуковые ракеты Х-22. В областном центре прогремело четыре взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, разоблачен житель Николаева, который, подрабатывая водителем такси, шпионил для оккупантов и передавал врагу информацию о Силах обороны Украины и гражданской инфраструктуре города. Именно по его наводке ВС РФ ударили ракетой по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

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