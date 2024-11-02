Оккупанты нанесли удар по гражданскому авто на Харьковщине: есть раненые

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Белый Колодец, что в Чугуевском районе Харьковщины. Инцидент произошел в субботу, 2 ноября, около 14 часов.

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В результате обстрела пострадали двое гражданских граждан. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 14 часов оккупанты нанесли удар по Чугуевскому району. Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец", – говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали двое местных жителей – 33-летний и 61-летний мужчины, которые получили серьезные взрывные ранения. Они были госпитализированы для получения неотложной медицинской помощи.

Напомним, российские войска снова атаковали Константиновскую общину в Донецкой области. В этот раз под обстрел попало село Иванополье. В результате атаки погибли два человека – 60-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября враг совершил очередную атаку "Шахедами". Начал ее с 19 часов пятницы и продолжал всю ночь и утро субботы.

Захватчики запустили управляемую авиационную ракету Х-31П и 71 ударный БПЛА. Силы обороны уничтожили 39 дронов-камикадзе, еще 21 были локационно потеряны, пять – вернулись в РФ.

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