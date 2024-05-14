Оккупанты нанесли удар по Харькову: есть разрушения и пострадавшие

Утром 14 мая российские террористы в очередной раз атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Вследствие обстрела в одном из районов пострадали мирные жители.

Также были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации ОВА, путинские войска нанесли удар по Киевскому району Харькова около 6:30 утра. Вследствие обстрела пострадали два человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них выявили острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказана помощь на месте.

Также Синегубов отметил, что российские террористы атаковали Харьков планирующими боеприпасами УМПБ Д-30. В результате удара разрушены три гаража, еще три – повреждены.

Вторую бомбу оккупанты сбросили по открытой территории. На данный момент информация по повреждениям уточняется.

В свою очередь городской голова Игорь Терехов отметил, что россиян ударили по району, где расположены жилые многоэтажные дома.

"По Харькову ударили двумя КАБами. Одним ударом разрушены три гаража, еще несколько повреждены. Второй пришелся по открытому месту. Оба прилетели в густонаселенный район. Пострадали два человека", – сообщил мэр.

Напомним, войска России вечером 13 мая обстреляли ферму в поселке Коротич под Харьковом. Вследствие ракетного удара погиб мужчина, еще по меньшей мере три человека получили ранения. Также обстрелу подверглось село Липцы, там ранена женщина.

Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Белополье и Ворожба в Сумской области проводят добровольную временную эвакуацию населения. Российские оккупационные войска значительно усилили обстрелы пограничных городов и сел.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковщины за последние сутки возросло количество массированных артиллерийских и авиационных ударов. Количество населенных пунктов, где ведутся бои, за сутки возросло, набирает обороты эвакуация населения.