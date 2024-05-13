В Сумской области проводится эвакуация населения из Белополья и Ворожбы – ОВА

Из населенных пунктов Белополье и Ворожба в Сумской области проводят добровольную временную эвакуацию населения. Российские оккупационные войска значительно усилили обстрелы пограничных городов и сел.

Соответствующее распоряжение об эвакуации подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили на официальном Telegram-канале ОВА.

В настоящее время идет оповещение населения об эвакуации. Артюх подчеркнул, что речь идет не о принудительной, а о заблаговременной добровольной эвакуации из населенных пунктов, где количество обстрелов со стороны россиян значительно увеличилось.

Всем, кто хочет уехать из Ворожбы и Белополья, нужно обратиться к старостам и главам громад. Люди будут размещать в местах компактного проживания на территории области, отметили в ОВА.

Там также напомнили, что в Сумской области продолжается эвакуация населения из приграничных громад в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией, которая началась еще в июле 2023 года. Под эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 громадах 4 районов области, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом.

11 мая городской голова Белополья Юрий Зарко в комментарии изданию "Суспільне" сказал, что из города готовят эвакуацию населения. Предварительно будет временная эвакуация на месячный срок в Сумы в места компактного проживания.

По словам Зарка, есть возможность поехать бесплатно из Сум в Киев на поезде, или в Харьков, Полтаву или Днепр автобусом.

В этот же день Ворожбянский городской совет порекомендовал жителям Ворожбы эвакуироваться. Город расположен в 7 км от российско-украинской границы.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковщины за последние сутки возросло количество массированных артиллерийских и авиационных ударов. Количество населенных пунктов, где ведутся бои, за сутки возросло, набирает обороты эвакуация населения.