Оккупанты нанесли удар по Покровску: погибли два человека, среди раненых – ребенок. Фото

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Покровск Донецкой области. В результате атаки погибли супруги.

10-летний сын жертв и еще один гражданский получили ранения. Подробности раскрыла Донецкая областная прокуратура.

В прокуратуре заявили о начале досудебного расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 21 мая 2024 года, в 23:00, войска РФ нанесли ракетный удар по территории с. Рог г. Покровска. Попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму. Кроме того, взрывом травмирован 24-летний житель соседнего дома", – говорится в сообщении.

И мальчика, и молодого человека доставили в больницу, там им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Всего в результате атаки повреждения получили три домохозяйства и газопровод.

"Предварительно, российские оккупанты применили для атаки ракету "Искандер", – добавили в прокуратуре Донецкой области.

Напомним, ранее 22 мая сообщалось, что оккупанты ударили по центру Чугуева. Поврежден детский сад. По состоянию на 10 часов утра было известно о семи пострадавших.

Также стало известно, что россияне ударили по энергетическим объектам Шостки и Конотопа. В обоих городах исчез свет.