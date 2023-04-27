Оккупанты нанесли удар по селу Липцы на Харьковщине: есть попадания в жилую застройку

Оккупационные войска России утром в четверг, 27 апреля, нанесли артиллерийские удары по селу Липцы Харьковской области. Вражеские снаряды попали в жилую застройку.

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Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины. Только что оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района", – рассказал он.

На месте прилета работают экстренные службы.

Согласно сообщению главы ОВА, враг нанес удар около 9 часов утра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково, Зеленое, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Лиман Первый, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

– 23 апреля российские войска устроили массированную атаку на Харьковщину ракетами С-300. В Харькове одна из ракет попала в землю, еще одна сдетонировала в воздухе над территорией овощной фабрики.