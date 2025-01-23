Оккупанты нанесли удары по Константиновке и Краматорску: есть жертва и раненые. Фото

Российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать населенные пункты Донецкой области. Утром 23 января путинские войска атаковали Константиновку и Краматорск.

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Вследствие обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Российские террористы нанесли авиаудар по Константиновке в 04:20 утра 23 января. Враг атаковал частный жилой сектор. Жертвой этого удара стала 53-летняя женщина. Муж погибшей получил контузию и осколочное ранение.

Уже через 10 минут россияне обстреляли Краматорск. Боеприпас попал по домовладению местных жителей, вследствие чего двое мужчин в возрасте 41 и 64 лет получили черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга и ушибами. Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь.

По предварительным данным, враг атаковал город авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате попадания в населенных пунктах повреждено по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.

При процессуальном руководстве Краматорской и Константиновской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска ударили по городу Запорожье утром, около 04:00, баллистикой. Враг нанес четыре ракетных удара. В частности, агрессор повторно попал по энергообъекту, который накануне вечером был атакован дронами.

Ранее сообщалось, что 22 января российская террористическая армия обстреливала Константиновку Донецкой области. Враг наносил удары по населенному пункту из артиллерии и авиации. Погиб один человек, семь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 января российские захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате атаки разрушениям подвергся многоквартирный жилой дом, там вспыхнул пожар, есть последствия и в частном секторе, кроме того, пострадало предприятие и коммунальный транспорт.

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