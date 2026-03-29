Оккупанты нанесли удары по Одесщине: поврежден объект энергетики, произошли пожары. Фото

В ночь на 29 марта оккупационная армия России в очередной раз нанесла удары по Одесской области. Целью путинских террористов стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры региона.

После обстрела в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, ночью враг нанес коварные удары по области, вследствие чего был поврежден объект энергетики. Кроме того, один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива.

На местах обстрела возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Также известно, что после атаки возникли проблемы с электроснабжением в населенных пунктах.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранения последствий.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в Одесском районе в результате российской атаки огонь охватил два гаража, уничтожен легковой автомобиль. Взрывной волной повреждено остекление административных зданий.

Для ликвидации последствий привлекалось 33 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия ударила "Кинжалами" по Староконстантинову. Захватчики подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал". После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Также вечером 28 марта Россия атаковала Николаевскую область. Пострадали по меньшей мере 10 человек, восемь из них – дети.

