Оккупанты наращивают активность на Харьковщине и угрожают своим солдатам казнью за отказ идти на смерть – Третья штурмовая

В Харьковской области войска государства-агрессора России наращивают свою активность. Оккупанты продолжают отправлять на штурмы малые пехотные группы, а солдатам, которые отказывается, угрожают "обнулением".

Видео дня

Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады ВС Украины. Ее рубежи на Харьковщине в течение двух недель оккупанты атаковали 80 раз. Противник активно использовал артиллерию, авиацию и разные виды БПЛА. Все чаще захватчики применяют оптоволоконные FPV-дроны.

"Чтобы совершить прорыв, противник в составе двух армий РФ безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой на смерть – угрозы казнью от своего же командования", – сообщили украинские воины.

В Третьей ОШБр заверили, что благодаря их выстроенной эффективной системе обороны оккупантам не удается развить успех наступления.

Российская армия продолжает нести значительные потери в живой силе как "двухсотыми", так и "трехсотыми".

"Прямо сейчас, под регулярными обстрелами, в боях на земле и в небе подразделения Третьей штурмовой сдерживают оккупантов от стремительного продвижения в Харьковской области!" – подытожила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– РФ усиленно готовится к новому масштабному наступлению и перебрасывает силы к ключевым направлениям фронта, заявили в Financial Times.

– Уничтожение грузовиков, ББМ, пушки, "Нивы" с УАЗиками и вражеских квадроциклов бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады в Харьковской области можно посмотреть на видео по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!