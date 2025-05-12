Танки горят, а личный состав 'разлетается' под огнем: в Третьей штурмовой показали работу по оккупантам на Харьковщине. Видео

На Харьковском направлении украинские защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают уверенно уничтожать врага. Бойцы второго механизированного батальона, подразделение "Punk group", продемонстрировали результативную работу по российской технике и личному составу.

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Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады. В результате ударов FPV-дронов было уничтожено несколько грузовиков, легковых автомобилей, бронированную машину, артиллерийскую пушку и технику сопровождения.

"На отрезках Харьковщины судьба оккупантов не меняется. Их танки горят, а личный состав - разлетается под FPV-огнем Третьей штурмовой. Разбили российские грузовики, накрыли пушку и разорвали "Ниву" с УАЗиками. Вражеские "Урал" и квадрики с пехотой стали черным дымом, а ББМ поехала на утиль", - отметили украинские защитники.

Кроме того, в результате удара по складу с боеприпасами произошел мощный взрыв, сопровождавшийся яркими вспышками.

"Склад с БК противника - теперь фейерверк из железа. Тушили автопарк россиян бойцы "Punk group" со 2-го мехбата!" - добавили в Третьей штурмовой.

Враг несет существенные потери, а украинские силы продолжают наносить точечные удары, лишая армию РФ возможности закрепиться на Харьковском направлении.

Напомним, на Краматорском направлении украинские защитники провели блестящую операцию по комплексному поражению вражеских сил. В результате профессионально спланированного и выполненного удара был одновременно поражен ряд ключевых элементов боевого порядка российских оккупантов.

На одном из участков фронта был уничтожен дорогой вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Оккупанты потеряли технику на юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, враг все чаще подвергается ударам и на территории РФ - оккупанты теряют склады с вооружением, места базирования своих войск и КП. Также фиксируются атаки на аэродромы и заводы, работающие на ВПК РФ.

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