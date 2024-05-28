Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

Проходят 825 сутки полномасштабной войны, которую развязала против нашего государства соседняя страна-террористка Россия. К вечеру вражеские войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта. Число боевых столкновений возросло до 108.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 28 мая 2024 года по состоянию на 20:00. Отмечают, что бои еще продолжаются на 18 участках фронта. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции. Два штурмовых действия врага продолжаются в районе Волчанска. Агрессор не прекращает применять управляемые авиационные бомбы, вражеская авиация совершает смертоносные пуски с территории российской федерации без входа в воздушное пространство Украины. Еще четыре КАБа были выпущены по Волчанску и три по Бугаевке из направления Шебекино. Малая Даниловка получила два удара КАБами по направлению Белгорода.

В Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 17 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются неподалеку от населенных пунктов Петропавловка и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.

Потери врага с начала суток на данном направлении составляют: 35 человек, уничтожена одна артиллерийская система, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили все 16 атак российских оккупантов. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении противник проявляет активность в районе Белогоровки. Количество боевых действий здесь возросло до восьми. Защитники Украины отбили 7 вражеских атак, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник шесть раз пытался улучшить свое тактическое положение. Все вражеские попытки продвинуться вперед успешно отразили подразделения Сил обороны. По Дружковке террористы сбросили одну КАБ.

На Покровском направлении до сих пор продолжаются 10 из 25 боев. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Сокол.

На Кураховском направлении с начала суток произошло девять боевых столкновений. Восемь отражены, одно еще продолжается.

На Времивском направлении российские захватчики не оставляют попыток потеснить наши подразделения в Старомайорском районе. Пять атак оккупантов украинские воины отбили, одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Приднепровском направлении с начала суток агрессор упорно пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций на плацдармах на левом берегу Днепра. Всего здесь зафиксировано 10 боевых столкновений. Еще одно сражение продолжается в районе Олешковские Пески.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия накапливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями. Оккупанты в любой момент могут попытаться расширить зону боевых действий по этим направлениям, чтобы рассредоточить и сковать наши Силы обороны.