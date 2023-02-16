Оккупанты нашли объяснение взрыва в Армянске: говорят, что это боевое слаживание

Так называемые власти оккупированного Крыма утверждают, что взрывы и дым в Армянске на юге полуострова – это, оказывается, "боевое слаживание" войск страны-агрессора. В пророссийских СМИ при этом называли и другие версии, среди которых "плановая ликвидация боеприпасов времен Второй мировой войны".

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"Бавовну" в Крыму 16 февраля пришлось прокомментировать т.н. советнику "главы" оккупированной территории Олегу Крючкову. Он утверждает, что взрыв совершили сами захватчики.

"Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов", – заверил россиянин. Пособник Кремля добавил, что нужно верить "только официальным источникам информации".

Интересно, что сразу после появления в соцсетях сообщений о взрывах в Армянске некоторые пророссийские паблики по традиции начали писать, что это "работа ПВО". Напомним, что информацию о взрывах в Крыму российское руководство ранее сделало секретной.

Взрывы (по информации местных жителей, их было минимум три) прогремели в районе города Армянск днем в четверг, около 14:00. Над воинской частью ВС РФ в небо поднялся дым, фото и видео которого попали в открытый доступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 февраля во временно оккупированном ВС РФ Севастополе заявили об атаке беспилотников. В связи с этим оккупационные "власти" полуострова перекрыли движение пассажирского катера через бухту. Утверждается, что все БПЛА были сбиты.

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