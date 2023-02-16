В оккупированном Крыму заявили о трех взрывах: над воинской частью поднялся дым. Фото и видео

Жители оккупированного Армянска (АР Крым) днем 16 февраля услышали серию взрывов. Пропагандисты поспешили сообщить о "работе ПВО", однако в соцсетях начали появляться фотографии вероятного прилета – дыма над воинской частью российских захватчиков.

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Telegram-канал "Крымский ветер" около 14:00 четверга отметил, что в округе раздалось по меньшей мере три взрыва. Очевидцы говорили, что российские военнослужащие задействовали свою противовоздушную оборону, но это, судя по всему, им не сильно помогло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спустя несколько минут в различных местных интернет-сообществах начали публиковать кадры, на которых виден густой столб дыма в небе.

"Нам сообщают, что это взрыв в одной из российских воинских частей в районе Армянска. И это точно не "работа ПВО", – написал "Крымский ветер".

Более детальная информация о том, что произошло на юге временно оккупированного Крыма, выясняется.

Отметим, что, по некоторым данным, дым видели и жители оккупированного Каланчакского района Херсонской области, который граничит с Крымом и находится очень близко к Армянску.

Некоторые пропагандистские Telegram-каналы писали, что на полигоне в Армянске якобы "взорвали снаряды" времен Второй мировой войны. Еще одна версия событий, озвученная фанатами Кремля, – это "учения российских военных" на территории Крыма и Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 16 февраля во временно оккупированном ВС РФ Севастополе заявили об атаке беспилотников. В связи с этим оккупационные "власти" полуострова перекрыли движение пассажирского катера через бухту. Утверждается, что все БПЛА были сбиты.

– В крымских городах, несмотря на давление и репрессии, украинские патриоты продолжают сопротивляться оккупации. В ряде городов полуострова прошли новые смелые акции.

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