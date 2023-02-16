Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА на Севастополь

Утром 16 февраля во временно оккупированном Севастополе заявили об атаке беспилотников. В связи с этим оккупационные "власти" полуострова перекрыли движение пассажирского катера через бухту.

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Также захватчики заявляют, что сбили все беспилотники. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупационные "власти" выдали, что якобы сбили над морем 10 из 10 БПЛА. Также захватчики пожаловались, что атака дронами-камикадзе началась около 6 часов утра.

В заключении так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города сообщать о тех, кто публикует фото и видео работы ПВО и о тех, кто поддерживает Украину в Крыму.

Напомним, в оккупированном Севастополе заметили грузовики, перевозившие бетонные ДОТы (долговременные оборонительные точки). Эти фортификационные сооружения оккупанты, очевидно, готовят для укрепления российской обороны на полуострове.

Ранее сообщалось, что 16 января во временно оккупированном Россией Севастополе произошла очередная "бавовна". Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР, оккупанты в Крыму готовятся к операции ВСУ по освобождению полуострова. Они установили "высокий уровень угрозы" в Армянске, Керчи, в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.