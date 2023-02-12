Укрепляются? В оккупированном Севастополе заметили бетонные ДОТы. Видео

В оккупированном Севастополе заметили грузовики, перевозившие бетонные ДОТы (долговременные оборонительные точки). Эти фортификационные сооружения оккупанты, очевидно, готовят для укрепления российской обороны на полуострове.

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Соответствующее видео попало в сеть. Автор ролика рассказал, что уже несколько раз встречал на улицах города грузовики с такими ДОТами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не знаю, где они установлены, но смотрятся они как-то хлипко по сравнению с ДОТами прошедшей войны (возле моего дома стоит один старенький ДОТ)", – говорится в публикации местного жителя.

Другие пользователи в комментариях также усомнились, что сооружения оккупантов способны обеспечить надлежащую защиту.

Напомним, в декабре сообщалось, что оккупанты роют окопы прямо на пляжах Крыма. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это не поможет захватчикам удержать чужую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР, оккупанты в Крыму готовятся к операции ВСУ по освобождению полуострова. Они установили "высокий уровень угрозы" в Армянске, Керчи, в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.