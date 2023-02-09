Оккупанты в Крыму готовятся к операции ВСУ по освобождению полуострова и пытаются ''принять меры'': разведка раскрыла детали

Оккупационные "власти" Крыма находятся в предвкушении операции Вооруженных сил Украины по освобождению полуострова. Осознавая, что освобождение всех украинских территорий неминуемо, оккупационная администрация и местное отделение ФСБ в Крыму издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

Видео дня

Российские оккупанты решили установить "высокий уровень угрозы" в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Примечательно, что в "документе" оккупанты не указывают срок действия "террористической опасности". Своим решением захватчики намерены поручить оккупационным подразделениям ФСБ РФ, действующим в Крыму и линейному отделению МВС РФ усилить контроль за передвижением транспорта в Крыму. Также оккупанты намерены усилить контроль за перемещением жителей полуострова.

В украинской разведке отметили, что оккупанты поручили "подразделениям МВС" в Крыму провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций", а местным "администрациям" приказали подготовить места для временного размещения людей.

Также в ГУР подчеркнули, что подобные действия российских оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны. Кроме того, в ведомстве отметили, что такие поведение захватчиков на полуострове может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое завершится освобождением всей территории Украины в границах 1991 года.

Ранее Буданов также заявил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал, занимавший пост командующего армией США в Европе, Фредерик Бенджамин Ходжес считает, что Украина сможет вернуть Донбасс, но деоккупация Крыма нуждается в дополнительных средствах. Освободить Крымский полуостров ВСУ смогут, если Запад предоставит высокоточное оружие большой дальности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!